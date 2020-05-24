Підраховано кількість смертей від COVID-19 після матчу Ліги чемпіонів

Максим Богданов Футбол 23:32, 24.05.2020

Матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між "Ліверпулем" і "Атлетіко" привів мінімум до 41 додаткової смерті від COVID-19, повідомляє The Sunday Times з посиланням на компанію Edge Health, яка провела дослідження.

Меморіал Хіллсборо на стадіоні "Енфілд" в Ліверпулі

Цифра була отримана при моделюванні наслідків прильоту іспанських уболівальників в Ліверпуль і в порівнянні числа смертельних випадків в місцевих лікарнях. Дані отримані від Національної служби охорони здоров'я Великобританії.

Всього на стадіоні "Енфілд 12 березня були присутні 52 тисячі вболівальників, з них три тисячі - фанати "Атлетіко". Матч завершився перемогою іспанської команди з рахунком 3:2 в додатковий час. Клуб вийшов у чвертьфінал ЛЧ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між "Аталантою" і "Валенсією", який відбувся 19 лютого на міланському "Сан-Сіро", назвали головною причиною спалаху коронавiрусу в Італії.

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