"Укладемо Автогол": "Баєр" потролив росіян у Лізі чемпіонів

Леверкузенський "Баєр" у жартівливій формі подякував своїм суперникам по групі Ліги Чемпіонів за голи, забиті у свої ворота.

"Укладемо довгостроковий контракт з Автоголом у січні", – написано в офіційному Twitter-акаунті німецької команди.

Signing Own Goal on a long-term deal in January https://t.co/Kdh5Bu6NIG