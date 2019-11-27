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29 листопада • оновлено в 12:09
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"Укладемо Автогол": "Баєр" потролив росіян у Лізі чемпіонів

2.8т
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Леверкузенський "Баєр" у жартівливій формі подякував своїм суперникам по групі Ліги Чемпіонів за голи, забиті у свої ворота.

"Укладемо довгостроковий контракт з Автоголом у січні", – написано в офіційному Twitter-акаунті німецької команди.

Автогол Жемалетдінова

Автогол Жемалетдінова

Спорт

На груповій стадії цієї ЛЧ "Баєр" зумів забити п'ять м'ячів у ворота суперників, три з яких пройшли внаслідок автоголів. Двічі німцям допомогли гравці "Локомотива" – Бенедикт Геведес і Рифат Жемалетдінов – і ще один гол на рахунку Томаса Партея з "Атлетіко".

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Нагадаємо, що перемога в п'ятому турі групового етапу над московським клубом забезпечила "Байєру" потрапляння до Ліги Європи. Якщо "Атлетіко" втратить очки в останньому матчі, домашня перемога над "Ювентусом" виведе німців у плейоф Ліги Чемпіонів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, донецький "Шахтар" має хороші шанси на вихід із групи ЛЧ за підсумками матчу між "Аталантою" та загребським "Динамо".

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Тема
Ліга чемпіонів
Теги
Байєр-04 ФК Локомотив Москва Атлетіко Мадрид ФК Ювентус
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