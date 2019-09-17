"Підписав контракт": стало відомо, де після в'язниці зіграють Кокорін і Мамаєв

Адвокат російських футболістів Олександра Кокоріна і Павла Мамаєва прокоментував їхнє звільнення і повідомив, що вже найближчим часом вони зможуть вийти на поле в своїх клубах.

Олександр Кокорін і Павло Мамаєв championat.com

"Я свою роботу зробив. Привітав їх зі звільненням — вони їдуть додому. У Мамаєва чинний контракт із "Краснодаром", Кокорін буквально вчора підписав трудову угоду із "Зенітом". Найімовірніше, зіграє до зими. Всі інші питання — до клубів", — повідомив адвокат Юрій Падалко, якого цитує телеграм-канал Mash.

Нагадаємо, що Кокорін і Мамаєв у вівторок, 17 вересня, вийшли на свободу після того, як відбули термін за розбійні напади. Футболісти були визнані винними у справі двох бійок у центрі Москви 8 жовтня 2018 року.

На початку липня засуджені були доставлені у виправну колонію №4, поблизу міста Олексіївка Бєлгородської області. 17 вересня вони вийшли за УДЗ.

Раніше головний тренер "Зеніту" Сергій Семак говорив, що розраховує на Кокоріна. Керівництво "Краснодара" ж заявило, що Мамаєв залишить команду.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час звільнення Кокоріна і Мамаєва трапився страшний інцидент.

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