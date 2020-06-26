"Підпалили" місто: в мережі показали яскраві святкування фанатів "Ліверпуля"

Вболівальники "Ліверпуля" яскраво відсвяткували перше в історії чемпіонство команди в англійській Прем'єр-лізі.

Востаннє "червоні" вигравали першість Англії в далекому сезоні 1989/90, тому фанати команди були у неймовірно щасливі. "Ліверпуль" оформив дострокову перемогу в АПЛ завдяки поразці "Манчестер Сіті" у виїзному поєдинку проти "Челсі". Ближче до кінцівки матчу, який подарував чемпіонство "червоним", вболівальники команди почали стягуватися до знаменитого "Енфілду", щоб разом відсвяткувати історичний успіх "Ліверпуля", забувши про карантинні обмеження (Джерело відео – Twitter FootballJOE).

Гуляння на вулицях затягнулися до пізньої ночі, у всіх районах міста фанати палили піротехніку і голосно співали пісні, заважаючи спати своїм історичним ворогам – шанувальникам "Евертона" (Джерело відео – Twitter Liverpool FC News).

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Ліверпуль" став переможцем АПЛ за сім турів до фінішу, відірвавшись на 23 очки від "Манчестер Сіті".