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29 листопада • оновлено в 12:09
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Підібрали і обібрали: Росії в ситуації з Євро-2020 "запропонували допомогу"

23.3т
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В Уельсі уважно стежать за ситуацією з можливим виключенням Росії з числа країн, що прийматимуть матчі фінальної частини Євро-2020.

Валлійська футбольна асоціація готова запропонувати стадіон "Міленіум" у Кардіффі як повноцінну заміну "Газпром Арені" із Санкт-Петербурга. Про це повідомляє dynamo.kiev.ua із посиланням на місцеве видання Wales Online.

Уельс готовий прийняти матчі Євро-2020

Уельс готовий прийняти матчі Євро-2020

walesonline.co.uk

В Уельсі вважають, що у них є вагомі аргументи для просування своєї заявки, яка під час вибору арен Євро-2020 у 2014 році була названа "технічно чудовою" і не пройшла у підсумковий список лише "випадково".

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Чиновники Футбольної асоціації Уельсу дали зрозуміти, що сподіваються – все для Росії "завершиться успішно". Однак, "в разі чого Уельс завжди готовий прийти на допомогу". Важливо відзначити, що валлійська збірна вже пробилася до фінальної частини Євро-2020 і перед жеребкуванням розташовується у 4-му кошику.

Як повідомляв OBOZREVATEL, виключення Росії з числа країн, що приймають Євро-2020 може стати одним із жорстких заходів, які будуть вжиті відносно РФ за підсумками грандіозного допінгового скандалу.

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Автор
Юрій Трохимчук
Теми
допінговий скандал Євро-2020
Місце
Уельс
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hunt andres
hunt andres
Да не сцыте, гароварники. Матчи пройдут там, где и поанировались. И фива и вада это подтвердили. А уэлльс нехай далее мониторит)))
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Муркин Шура
Муркин Шура
hunt andres, ты точно подметил - "Матчи пройдут там, где и ананировались"!))
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Под лозунгом «Допингнаш!» российские спортсмены ещё 4 года будут выступать без флага и гимна.
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