Підібрали і обібрали: Росії в ситуації з Євро-2020 "запропонували допомогу"

В Уельсі уважно стежать за ситуацією з можливим виключенням Росії з числа країн, що прийматимуть матчі фінальної частини Євро-2020.

Валлійська футбольна асоціація готова запропонувати стадіон "Міленіум" у Кардіффі як повноцінну заміну "Газпром Арені" із Санкт-Петербурга. Про це повідомляє dynamo.kiev.ua із посиланням на місцеве видання Wales Online.

Уельс готовий прийняти матчі Євро-2020 walesonline.co.uk

В Уельсі вважають, що у них є вагомі аргументи для просування своєї заявки, яка під час вибору арен Євро-2020 у 2014 році була названа "технічно чудовою" і не пройшла у підсумковий список лише "випадково".

Чиновники Футбольної асоціації Уельсу дали зрозуміти, що сподіваються – все для Росії "завершиться успішно". Однак, "в разі чого Уельс завжди готовий прийти на допомогу". Важливо відзначити, що валлійська збірна вже пробилася до фінальної частини Євро-2020 і перед жеребкуванням розташовується у 4-му кошику.

Як повідомляв OBOZREVATEL, виключення Росії з числа країн, що приймають Євро-2020 може стати одним із жорстких заходів, які будуть вжиті відносно РФ за підсумками грандіозного допінгового скандалу.

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