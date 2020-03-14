Підготовка припинена: в УЄФА підтвердили рішення по Євро-2020

Через пандемію коронавiрусу УЄФА має намір припинити підготовку до проведення Євро-2020 і перенести його проведення на літо 2021 року.

Епідемія коронавiрусу в Європі

За інформацією The Athletic, УЄФА повідомив постачальникам, що підготовка до чемпіонату повинна бути зупинена. Розгляд питання про перенесення турніру на наступний рік підтвердила член ради ФІФА і виконкому УЄФА Евеліна Крістіллен.

"Ми не затягнули припинення Ліги чемпіонів і Ліги Європи, тому що УЄФА є конфедерацією і в будь-якому випадку не міг діяти в односторонньому порядку. Я не ретранслюю думки інших членів виконкому, але вважаю, що зараз доречно дати час для завершення національних чемпіонатів і відкласти Євро на рік. Зараз ми оцінюємо, чи перенести Євро на наступний рік", - цитує Football Italia Крістіллен.

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Як повідомляв OBOZREVATEL УЄФА у вівторок, 17 березня планує випустити заяву про перенесення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу (Євро-2020) на 2021 рік.

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