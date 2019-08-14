"Піддався впливу": розтин дав нову причину загибелі футболіста Сали

Аргентинський футболіст Еміліано Сала підпав під сильний вплив чадного газу перед катастрофою легкомоторного літака, на якому він летів з Нанта в Кардіфф.

Еміліано Сала і Девід Ібботсон

У крові футболіста була виявлена настільки сильна концентрація чадного газу, що вона могла стати причиною судом, втрати свідомості або серцевого нападу, йдеться в доповіді британської комісії з розслідування авіаційних подій (AIBB), який цитує ТАСС.

Слідчі припускають, що пілот літака Девід Ібботсон, тіло якого досі не знайдено, також міг зазнати впливу чадного газу.

На даний момент слідство вивчає можливості, при яких оксид вуглецю міг потрапити в кабіну літака PA 46 Malibu. Також триває розслідування "оперативних, технічних, організаційних і людських чинників", які могли привести до краху.

Новини Опубліковано одне з останніх повідомлень загиблого футболіста Сали

Як повідомляв OBOZREVATEL

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