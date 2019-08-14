"Піддався впливу": розтин дав нову причину загибелі футболіста Сали

Аргентинський футболіст Еміліано Сала підпав під сильний вплив чадного газу перед катастрофою легкомоторного літака, на якому він летів з Нанта в Кардіфф.
Еміліано Сала і Девід Ібботсон
У крові футболіста була виявлена настільки сильна концентрація чадного газу, що вона могла стати причиною судом, втрати свідомості або серцевого нападу, йдеться в доповіді британської комісії з розслідування авіаційних подій (AIBB), який цитує ТАСС.
Слідчі припускають, що пілот літака Девід Ібботсон, тіло якого досі не знайдено, також міг зазнати впливу чадного газу.
На даний момент слідство вивчає можливості, при яких оксид вуглецю міг потрапити в кабіну літака PA 46 Malibu. Також триває розслідування "оперативних, технічних, організаційних і людських чинників", які могли привести до краху.
Як повідомляв OBOZREVATEL
Аргентинський нападник Еміліано Сала безслідно зник під час перельоту з Нанта в Кардіфф ввечері 21 січня.
28-річний футболіст прямував в клуб англійської Прем'єр-ліги "Кардіфф Сіті", ставши найдорожчим придбанням в історії валлійського клубу.
За даними ЗМІ, Piper Malibu зник з екранів радарів через 50 хвилин після початку польоту, а перед цим пілот запитував екстрену посадку.
Також в мережі були оприлюднені два повідомлення Сали, зроблені ним незадовго до передбачуваного краху.
4 лютого літак Piper PA-47 Malibu, на якому летів нападник "Кардіффа" Еміліано Сала, був знайдений на дні Ла-Маншу неподалік від острова Гернсі.
8 лютого було піднято тіло, в якому впізнали зниклого футболіста.
11 лютого експерти назвали причини смерті Сали.
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