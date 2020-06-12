Підбігає ззаду й розбиває обличчя – Мілевський про "серйозну" бійку в "Динамо"

Екснападник київського "Динамо" Артем Мілевський розповів історію про конфлікт на тренуванні між болгарином Георгієм Пеєвим і бразильцем Клебером, яка переросла в серйозну бійку.

"Був Йожеф Сабо тренером. Було багато іноземців тоді: болгарин, румун, два хорвата, латвієць, чотири бразильця і ми, молодь. Якось раз ми грали в "дир-дир" (футбол на маленькій території, огородженій фішками, з невеликими воротами – Ред.), і Пеєв "зарубився" з Клебером – там вдарив по ногах, там вдарив. В підсумку, Жора йому разок так "вставив", що розбив ногу, а Сабо каже: "Це футбол, це спорт. Все в порядку, ніхто не ображається". Клебер образився, поїхав з бази, бразильці там хотіли якийсь бунт влаштувати", – згадав Мілевський під час прямого ефіру на YouTube-каналі "Миля".

Артем Мілевський Динамо Київ від Шурика

На наступний день конфлікт не тільки не був вичерпаний, а й продовжився з новою силою, коли Клебер напав на Пеєва ззаду.

"На наступний день ми збираємося на базі, Жора заходить, а Клебер підбігає до нього ззаду і б'є його, розбиває йому обличчя, починається серйозна бійка на базі. Що робити? Йдемо до Сабо, нехай він приймає рішення, робить висновки, а він каже : "Так а що? Це футбол. У вас 1:1"", – розповів екснападник "Динамо".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Мілевський пояснив, чому не приїжджає в збірну України.

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