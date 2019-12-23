Під загрозою смерті: фанати "Наполі" поставили ультиматум команді

Фанати "Наполі" погрожували вбити своїх гравців у разі втрати очок у домашньому матчі проти "Сассуоло" в рамках 17-го туру італійської Серії А. Господарі вирвали перемогу на останніх секундах.

Як повідомляє Спорт-Експрес, на 86-й хвилині зустрічі за рахунку 1:1 вболівальники неаполітанців почали скандувати "Якщо не виграєте, ми вас уб'ємо". Справа йшла до нічиєї, але на четвертій доданій хвилині поєдинку господарям таки вдалося забити вирішальний гол. Його автором став Педро Обіанг, який відправив м'яч у свої ворота.

Фанати "Наполі" Football.ru

Ця перемога стала першою для Дженнаро Гаттузо біля керма "Наполі". Вона дозволила неаполитанцам піднятися на восьме місце в таблиці і перервати безвиграшну серію, яка тривала вісім матчів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кріштіану Роналду вкрай негативно відреагував на програш "Ювентуса" в матчі за Суперкубок Італії проти "Лаціо".

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