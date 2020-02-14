Під час сексу: Роналду посів друге місце в незвичайному рейтингу

Британські вболівальники назвали футболістів, про яких найчастіше думають під час сексу. Нападник "Ювентуса" та збірної Португалії Кріштіану Роналду опинився на другому місці.

Як повідомляє агентство The Sun, компанія Free Super Tips провела опитування серед більш ніж двох тисяч фанатів і дізналася, що 26% з них у процесі статевого акту думають про колишнього гравця "Манчестер Юнайтед" і мадридського "Реала" Девіда Бекхема. На другій позиції опинився п'ятикратний володар Золотого м'яча Роналду, про якого згадують 20% респондентів. На третьому місці опинився нападник "Тоттенхема" Харрі Кейн з 16% голосів.

Кріштіану Роналду PopSugar

Крім того, третина всіх опитаних вболівальників зізналася, що виграш їхньою улюбленою командою чемпіонського титулу приніс би їм більше позитивних емоцій, ніж секс.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кріштіану Роналду обійшов Девіда Бекхема за рівнем заробітку в Instagram у 2019 році.

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