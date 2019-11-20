Головна Новини
20 листопада • оновлено в 13:16
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

У вантажівці для коней: на футбольному матчі в Перу фанати влаштували побоїще – відео

520
Читати матеріал російською

Уболівальники "Депортіво Гарсіласо" ледь не зірвали матч своєї команди у чвертьфіналі кубка Перу проти "Депортіво Льякуабамба", влаштувавши масове побоїще.

Поліція проти уболівальників

Поліція проти уболівальників

Yahoo! Sports

Фанати господарів були настільки незадоволені суддівством, що за рахунку 1:1 у другій половині зустрічі вибігли на поле і кинули м'яч в голову арбітру. З цього і почалася бійка, участь у якій взяли всі учасники поєдинку. Для врегулювання конфлікту втручатися довелося поліцейським, повідомляє агентство telegraf.

Новини
Дагестанські футболісти спровокували грандіозну бійку в чемпіонаті Росії

Матч так і закінчився, що означало прохід гостей за результатами двох зустрічей. Однак замість святкувань гравцям "Депортіво Льякуабамби" довелося якомога швидше тікати на вантажівці, призначеній для перевезення коней, оскільки їхній автобус був оточений розлюченими уболівальниками господарів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі виник ажіотаж через фотографію 14-річного футболіста Аякса.

В нашому Telegram ти дізнаєшся першим, коли Ломаченко стане абсолютним чемпіоном світу!

Місце
Перу
Тег
бійка
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
2
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
4
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги