У вантажівці для коней: на футбольному матчі в Перу фанати влаштували побоїще – відео

Уболівальники "Депортіво Гарсіласо" ледь не зірвали матч своєї команди у чвертьфіналі кубка Перу проти "Депортіво Льякуабамба", влаштувавши масове побоїще.

Поліція проти уболівальників Yahoo! Sports

Фанати господарів були настільки незадоволені суддівством, що за рахунку 1:1 у другій половині зустрічі вибігли на поле і кинули м'яч в голову арбітру. З цього і почалася бійка, участь у якій взяли всі учасники поєдинку. Для врегулювання конфлікту втручатися довелося поліцейським, повідомляє агентство telegraf.

¡UNA LOCURA! 😱

Deportivo Garcilaso entró en descontrol pues Deportivo Llacuabamba le empató a las finales (1-1) la reacción de los hinchas fue de escándalo 👎🏽. ¿Hasta cuándo? 😏 pic.twitter.com/yFXfjzgVUp - Los bichos (@losbichosperu) 18 листопада 2019 р

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Матч так і закінчився, що означало прохід гостей за результатами двох зустрічей. Однак замість святкувань гравцям "Депортіво Льякуабамби" довелося якомога швидше тікати на вантажівці, призначеній для перевезення коней, оскільки їхній автобус був оточений розлюченими уболівальниками господарів.

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