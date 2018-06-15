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Перу - Данія: прогноз, де дивитися матч ЧС-2018

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Другий матч в квартеті С на чемпіонаті світу з футболу в Росії зіграють збірні Перу і Данії.

OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Перу - Данія. Початок гри - о 19:00 за київським часом у суботу, 16 червня.

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Протистояння в прямому ефірі в Україні покаже телеканал "Інтер". Крім того, за грою можна буде поспостерігати в ефірі каналів "Матч ТВ" і "Білорусь 5".

Букмекери віддають перевагу датчанам - на їх перемогу можна поставити з коефіцієнтом 2,40. На тріумф перуанської збірної приймають ставки з котируванням 3,10. Нічийний результат в матчі примножить вашу ставку на аналогічний перемозі Перу показник - 3,10.

Матч відбудеться на "Мордовія Арені", що в Саранську.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перш, о 13:00, в цій же групі свій матч зіграють збірні Франції та Австралії.

Читайте всі новини по темі "Чемпіонат світу 2018" на сайті "Обозреватель".

Тема
Чемпіонат світу 2018
Об'єкти
збірна Перу з футболузбірна Данії з футболу
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