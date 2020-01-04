Перспективний футболіст загинув у ДТП

Футболіст французького "Генгама" Натаель Жулай загинув у дорожньо-транспортній пригоді.

Як повідомляє прес-служба команди, аварія сталася на березі Ла-Маншу. 23-річний спортсмен на Audi Q5 повертався з тренування і вилетів за межі траси.

L'En Avant Guingamp est en deuil.

Le club a eu l'immense douleur d'apprendre cet après-midi, le décès accidentel de son joueur Nathael Julan.

En ce jour tragique, tous les membres du club s'associent pour adresser leurs condoléances attristées à la famille de Nathael. pic.twitter.com/BTZmciC9Gd - En Avant Guingamp (@EAGuingamp) January 3, 2020

Жулан перейшов в "Генгам" з "Гавра" в 2018 році. Він провів за основну команду 11 матчів, більшу частину сезону граючи у другому французькому дивізіоні. У 2019 роцi футболіст виступав на правах оренди за "Валансьєн". Контракт спортсмена з "Генгама" був розрахований до 2021 року.

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