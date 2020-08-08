Перспективний форвард "Шахтаря" перейшов у "Динамо". Фотофакт
14-річний нападник академії "Шахтаря" Олександр Шевченко продовжить кар'єру в київському "Динамо", повідомив у себе в Instagram футбольний агент Максим Карагодин.
У складі "Шахтаря" U-14 Шевченко в Білорусі виграв міжнародний турнір Minsk Cup-2020 року, отримавши нагороду як кращий форвард.
У минулому сезоні в чемпіонаті Дитячо-юнацької футбольної ліги України у 11 матчах забив 7 голів.
Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо" підняло трансферну вартість свого нападника Владислава Супряги до 12-13 млн євро, повідомляє Corriere dello Sport.
За інформацією джерела, футболіст цікавий 10 європейським клубам, серед них 3 італійських, в тому числі "Лаціо" і "Болонья".
Раніше повідомлялося, що столичний клуб оцінив свого молодого таланта в 8-10 мільйонів євро.