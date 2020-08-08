Перспективний форвард 'Шахтаря' перейшов у 'Динамо'. Фотофакт

14-річний нападник академії "Шахтаря" Олександр Шевченко продовжить кар'єру в київському "Динамо", повідомив у себе в Instagram футбольний агент Максим Карагодин.

У складі "Шахтаря" U-14 Шевченко в Білорусі виграв міжнародний турнір Minsk Cup-2020 року, отримавши нагороду як кращий форвард.

У минулому сезоні в чемпіонаті Дитячо-юнацької футбольної ліги України у 11 матчах забив 7 голів.

Максим Карагодин і Олександр Шевченко Instagram Максима Карагодіна

Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо" підняло трансферну вартість свого нападника Владислава Супряги до 12-13 млн євро, повідомляє Corriere dello Sport.

За інформацією джерела, футболіст цікавий 10 європейським клубам, серед них 3 італійських, в тому числі "Лаціо" і "Болонья".

Раніше повідомлялося, що столичний клуб оцінив свого молодого таланта в 8-10 мільйонів євро.