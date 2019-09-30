Перший за 20 місяців: ексфутболіст збірної України забив гол у чемпіонаті Греції

Ексзахисник "Шахтаря", "Дніпра" і збірної України Дмитро Чигринський, який зараз виступає в складі грецького АЕКа, відзначився голом у матчі 5-го туру чемпіонату Греції проти ПАОКа.

У поєдинку з чинним чемпіоном Греції 32-річний українець на 54-й хвилині зробив рахунок 1:1.

У другому таймі команди обмінялися голами. Підсумковий рахунок зустрічі — 2:2.

Новини Ярмоленко у другому матчі поспіль забив гол в АПЛ

Це перший гол Чигринського з 4 лютого 2018 року, коли він забив "Олімпіакосу" (2:1). Так, гольова пауза Дмитра становила майже 20 місяців.

У нинішньому сезоні український футболіст провів 4 матчі в складі АЕКа. Після 5-ти турів ця команда йде на 5-му місці в турнірній таблиці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Степаненко своєрідно привітав партнера зі збірної України Ярмоленка з голом за "Вест Хем".

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