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2 жовтня • оновлено в 19:16
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Перший за 20 місяців: ексфутболіст збірної України забив гол у чемпіонаті Греції

10.3т Читати матеріал російською

Ексзахисник "Шахтаря", "Дніпра" і збірної України Дмитро Чигринський, який зараз виступає в складі грецького АЕКа, відзначився голом у матчі 5-го туру чемпіонату Греції проти ПАОКа.

У поєдинку з чинним чемпіоном Греції 32-річний українець на 54-й хвилині зробив рахунок 1:1.

У другому таймі команди обмінялися голами. Підсумковий рахунок зустрічі — 2:2.

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Це перший гол Чигринського з 4 лютого 2018 року, коли він забив "Олімпіакосу" (2:1). Так, гольова пауза Дмитра становила майже 20 місяців.

У нинішньому сезоні український футболіст провів 4 матчі в складі АЕКа. Після 5-ти турів ця команда йде на 5-му місці в турнірній таблиці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Степаненко своєрідно привітав партнера зі збірної України Ярмоленка з голом за "Вест Хем".

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Особа
Дмитро Чигринський
Місце
Греція Афіни
Теги
ФК АЕК ПАОК
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