Перший в кар'єрі: в мережі згадали гол-красень Шевченка в Лізі чемпіонів

25-років тому 7 грудня 1994 тоді ще 18-річний Андрій Шевченко провів свій перший матч за київське "Динамо" в Лізі чемпіонів.

Форвард вперше вийшов в стартовому складі в домашній зустрічі проти мюнхенської "Баварії". Шевченко з'явився на полі під 9-м номером і відразу відзначився забитим голом.

На 38-й хвилині після розіграшу кутового Андрій отримав м'яч біля підходів до штрафного майданчика, і метрів з 15 пробив точно в нижній кут, відкривши рахунок.

На жаль. після цього гості забили 4 голи і здобули перемогу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі згадали фантастичний гол Шевченка за "Челсі". У переграванні 1/4 фіналу Кубка Англії з "Тоттенхемом" 29-річний Андрій обманним рухом прибрав захисника на фланзі і фантастичним ударом відправив м'яч чітко в дев'ятку.

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