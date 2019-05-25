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Перший в історії! Визначився володар "Золотої бутси"

Перший в історії! Визначився володар "Золотої бутси"
Офіційно кращий бомбардир європейських чемпіонатів-2018/19 буде названий пізніше
4.6тЧитати матеріал російською

Після того, як форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе забив всього один гол в ворота "Реймса", стало зрозуміло, що Ліонель Мессі отримає приз найкращому бомбардирові європейських чемпіонатів-2018/19.

У заліку претендентів на "Золоту бутсу" число голів множиться на коефіцієнт, присвоєний тому чи іншому чемпіонату в залежності від місця в рейтингу УЄФА, – 2,0, 1,5 або 1,0. Для іспанської Примери і французької Ліги 1 цей коефіцієнт дорівнює двом. Це означає, що Мессі набрав в цьому сезоні 72 очка (36 голів помножити на два). А у Мбаппе перед матчем заключного туру було 32 голи і, відповідно, 64 очка, повідомляє Советский спорт.

Щоб наздогнати Мессі, французу в грі з "Реймсом" треба було оформити покер, але він відзначився лише раз, скоротивши на 59-й хвилині відставання парижан, які в підсумку поступилися 1:3. Таким чином, Мбаппе набрав 66 очок і залишився на другому місці в європейській гонці бомбардирів. Третім став ветеран "Сампдорії" Фабіо Квальярелла (26 голів в італійській Серії А без урахування недільного матчу з "Ювентусом").

Мессі першим в історії завоював "Золоту бутсу" в трьох сезонах поспіль. Раніше він брав цей трофей в 2010, 2012, 2013 2017 і 2018 роках. Нікому більше не вдавалося виграти цю нагороду більше двох разів.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Мессі в грудні минулого року отримав п'яту в своїй кар'єрі "Золоту бутсу". Таким чином аргентинець обігнав свого конкурента, португальця Кріштіану Роналду, на рахунку якого чотири нагороди.

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Особа
Ліонель Мессі
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