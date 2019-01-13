Перший в історії! Мессі встановив унікальне досягнення

Нападник "Барселони" Ліонель Мессі забив 400-й гол у чемпіонаті Іспанії. Аргентинець став першим в історії футболістом, кому підкорилася ця позначка.

Ліонель Мессі

31-річний форвард оформив це досягнення в поєдинку 19-го туру Прімери проти "Ейбару" (3: 0). Всього Мессі провів 435 матчів в іспанській першості.

400 - Lionel Messi has become the first player in @LaLigaEN history to score 400 goals. Extraordinary. pic.twitter.com/DVCNv3TXtv - OptaJose (@OptaJose) 13 січня 2019 р

Друге місце по голам в чемпіонаті Іспанії займає нинішній форвард "Ювентуса" Кріштіану Роналду (311 м'яч за 292 гри за "Реал"). Замикає трійку Тельмо Сарра, який забив за "Атлетик" 251 гол в 277 зустрічах.

У поточному сезоні Мессі за 17 матчів забив 17 голів і віддав 10 гольових передач.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Мессі отримав п'яту в своїй кар'єрі "Золоту бутсу". Таким чином аргентинець обігнав свого конкурента, португальця Кріштіану Роналду, на рахунку якого чотири нагороди.

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