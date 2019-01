Перший в історії! Мессі встановив унікальне досягнення

Нападник "Барселони" Ліонель Мессі забив 400-й гол у чемпіонаті Іспанії. Аргентинець став першим в історії футболістом, кому підкорилася ця позначка.

31-річний форвард оформив це досягнення в поєдинку 19-го туру Прімери проти "Ейбару" (3: 0). Всього Мессі провів 435 матчів в іспанській першості.

400 - Lionel Messi has become the first player in @LaLigaEN history to score 400 goals. Extraordinary. pic.twitter.com/DVCNv3TXtv