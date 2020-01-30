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31 січня • оновлено в 01:22
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Перший в історії! Мессі оформив унікальний рекорд

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Аргентинський нападник "Барселони" Ліонель Мессі став першим гравцем в історії іспанського футболу, хто зміг добути 500 перемог на клубному рівні.

Ліонель Мессі

Ліонель Мессі

У топ-6 також входять Хаві (482 перемоги), Ікер Касільяс (463), Андрес Іньєста (459), Андоні Субісаррета (444) і Серхіо Рамос (439).

Це досягнення 32-річний Мессі оформив у матчі 1/8 фіналу Кубка Іспанії, де "Барса" розгромила (5:0) "Леганес". Лео відзначився дублем, забивши свої 499-й і 500-й голи за каталонський клуб в іспанських турнірах: чемпіонаті, Кубку і Суперкубку країни.

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Мессі встановив неймовірний рекорд у чемпіонаті Іспанії

Як повідомляв OBOZREVATEL, восени минулого року Мессі встановив унікальний рекорд Ліги чемпіонів. Аргентинець став першим гравцем в історії цього турніру, якому вдалося забити 34 різним командам.

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Автор
Максим Богданов
Тема
Чемпіонат Іспанії
Особа
Ліонель Мессі
Місце
Іспанія
Теги
Леганес ФК Барселона
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