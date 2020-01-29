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30 січня • оновлено в 01:03
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Перший на планеті: Роналду встановив історичний рекорд людства

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Португальський нападник італійського "Ювентуса" Кріштіану Роналду став першою людиною на планеті, який набрав 200 мільйонів фоловерiв в Instagram.

"Вау! 200 мільйонів!!! Дякую всім і кожному за те, що ви є частиною моєї подорожі кожен день", – подякував своїм фанатам футболіст.

Wow 200 million !!! Thank you to each and every one of you for sharing this journey with me every day !! 👏🏽❤️

Публікація від Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Найближча переслідувачка КріРо – співачка Аріана Гранде зі 173 млн пiдписниками, на третьому місці перебуває актор Дуейн Джонс (170 млн). У головного футбольного конкурента Роналду Ліонеля Мессі 141 млн.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 січня Кріштіану Роналду перевершив досягнення гравця "Барселони" Ліонеля Мессі за кількістю хет-триків у європейських топ-5 чемпіонатах.

Раніше Роналду обігнав легендарного британця Девіда Бекхема в незвичайному рейтингу.

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Автор
Максим Богданов
Особа
Кріштіану Роналду
Тег
Instagram
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