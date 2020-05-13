"Переживав і пишався": бразильський ексгравець "Динамо" Даніло Сілва згадав війну в Україні

Михайло Морозов Футбол 13:36, 13.05.2020 Оновлено: 17:01, 13.05.2020

Ексзахисник київського "Динамо" бразилець Даніло Сілва зізнався, що переживав за Україну і пишався громадянами, які встали на захист своєї батьківщини в 2014 році.

"Я пам'ятаю, як у листопаді все починалося. Якраз у цей час, до настання холодів, моя дружина з дітьми завжди їхала до Бразилії і поверталася до Києва вже після того, як команда приїжджала з зимових зборів. Що стосується мене, то за себе я не боявся, але я щиро переживав за країну і пишався українцями, які встали на захист своєї батьківщини. Дуже багато людей загинуло, а за час революції їхня кількість обчислювалася сотнями, і від цього на душі було дуже сумно", – сказав бразилець в інтерв'ю виданню Динамо Київ від Шурика.

Данило Сілва
Динамомания

Відзначимо, що захисник виступав за столичний клуб у 2010-2017 роках.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Даніло Сілва заявив, що вважає себе наполовину українцем, незважаючи на те, що покинув нашу країну кілька років тому.

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