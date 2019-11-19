Переплутали: російський тренер згадав про курйоз з Ярмоленком у "Динамо"

Відомий російський тренер Валерій Газзаєв згадав, як у той час, коли він очолював "Динамо", він ввів до основного складу нинішнього гравця "Вест Хема" і збірної України Андрія Ярмоленка.

Андрій Ярмоленко. 2009 рік

"Футболісти повинні володіти всіма відповідними навичками. Пригадую приклад зі своєї практики. Коли я очолив "Динамо", то на першому зборі ставив молодого тоді Ярмоленка крайнім захисником, хоча на той момент він вважався центрфорвардом. Сам Ярмоленко, пам'ятаю, дивувався: "Валерію Георгійовичу, ви, напевно, переплутали, я нападник!" Я у відповідь робив здивований вигляд: "Та ти що". А насправді мені потрібно було, щоб він відчув, що таке гра в захисті і як треба виконувати оборонні функції", – згадав Газзаєв в інтерв'ю "СЕ".

Російський фахівець також вважає, що один з лідерів збірної України до кінця не розкрив свій потенціал.

"Можу сказати, що, якщо б у Ярмоленка були настільки ж сильні оборонні навички, як атакуючі, він став би світовою суперзіркою", – зазначив російський тренер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Газзаєв заявив, що все ще "вірить в об'єднання чемпіонатів Росії та України".

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