Головна Новини
19 листопада • оновлено в 17:32
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

Переплутали: російський тренер згадав про курйоз з Ярмоленком у "Динамо"

719
Читати матеріал російською

Відомий російський тренер Валерій Газзаєв згадав, як у той час, коли він очолював "Динамо", він ввів до основного складу нинішнього гравця "Вест Хема" і збірної України Андрія Ярмоленка.

Андрій Ярмоленко. 2009 рік

Андрій Ярмоленко. 2009 рік

"Футболісти повинні володіти всіма відповідними навичками. Пригадую приклад зі своєї практики. Коли я очолив "Динамо", то на першому зборі ставив молодого тоді Ярмоленка крайнім захисником, хоча на той момент він вважався центрфорвардом. Сам Ярмоленко, пам'ятаю, дивувався: "Валерію Георгійовичу, ви, напевно, переплутали, я нападник!" Я у відповідь робив здивований вигляд: "Та ти що". А насправді мені потрібно було, щоб він відчув, що таке гра в захисті і як треба виконувати оборонні функції", – згадав Газзаєв в інтерв'ю "СЕ".

Новини
"Дівчисько": Леоненко посміявся над Ярмоленком після матчу з Португалією

Російський фахівець також вважає, що один з лідерів збірної України до кінця не розкрив свій потенціал.

"Можу сказати, що, якщо б у Ярмоленка були настільки ж сильні оборонні навички, як атакуючі, він став би світовою суперзіркою", – зазначив російський тренер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Газзаєв заявив, що все ще "вірить в об'єднання чемпіонатів Росії та України".

Підписуйся на наш Instagram! Отримуй лише найважливіше!

Автор
Денис Карпов Денис Карпов
Особи
Андрій Ярмоленко Валерій Газзаєв
Тег
ФК Динамо Київ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги