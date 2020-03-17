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17 березня • оновлено в 15:26
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Перенесення Євро-2020: УЄФА ухвалив офіційне рішення

6.5т
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У вівторок, 17 березня УЄФА ухвалив остаточне рішення про перенесення фінальної частини Євро-2020 через пандемію коронавірусу. Згідно з вердиктом, чемпіонат Європи відбудеться влітку 2021 року.

Перенесення Євро-2020: УЄФА ухвалив офіційне рішення

Sky Sports

Керівництво УЄФА провело відеоконференцію за участю 55 членів європейських футбольних асоціацій, на якій обговорили подальші заходи у зв'язку з пандемією COVID-19.

Як повідомляє Sky Sports, національним федераціям, що є членами УЄФА, було рекомендовано призупинити всі внутрішні змагання під час пандемії, що спричинить відтермінування міжнародних турнірів.

Фінальний турнір Євро, таким чином, перенесений на червень-липень 2021 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Юрій Трохимчук
Тема
Євро-2020
Тег
УЄФА
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