Перенесення Євро-2020: УЄФА ухвалив офіційне рішення

У вівторок, 17 березня УЄФА ухвалив остаточне рішення про перенесення фінальної частини Євро-2020 через пандемію коронавірусу. Згідно з вердиктом, чемпіонат Європи відбудеться влітку 2021 року.

Керівництво УЄФА провело відеоконференцію за участю 55 членів європейських футбольних асоціацій, на якій обговорили подальші заходи у зв'язку з пандемією COVID-19.

