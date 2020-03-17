Перенесення Євро-2020: УЄФА ухвалив офіційне рішення

У вівторок, 17 березня УЄФА ухвалив остаточне рішення про перенесення фінальної частини Євро-2020 через пандемію коронавірусу. Згідно з вердиктом, чемпіонат Європи відбудеться влітку 2021 року.

Sky Sports

Керівництво УЄФА провело відеоконференцію за участю 55 членів європейських футбольних асоціацій, на якій обговорили подальші заходи у зв'язку з пандемією COVID-19.

The decision comes after UEFA held conference calls with its 55 member associations, the board of the European Club Association and the board of the European Leagues.https://t.co/oW01bFvOaP — Sky Sports (@SkySports) March 17, 2020

Як повідомляє Sky Sports, національним федераціям, що є членами УЄФА, було рекомендовано призупинити всі внутрішні змагання під час пандемії, що спричинить відтермінування міжнародних турнірів.

Фінальний турнір Євро, таким чином, перенесений на червень-липень 2021 року.

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