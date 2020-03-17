Перенесення Євро-2020: УЄФА ухвалив офіційне рішення

У вівторок, 17 березня УЄФА ухвалив остаточне рішення про перенесення фінальної частини Євро-2020 через пандемію коронавірусу. Згідно з вердиктом, чемпіонат Європи відбудеться влітку 2021 року.
Sky Sports
Керівництво УЄФА провело відеоконференцію за участю 55 членів європейських футбольних асоціацій, на якій обговорили подальші заходи у зв'язку з пандемією COVID-19.
The decision comes after UEFA held conference calls with its 55 member associations, the board of the European Club Association and the board of the European Leagues.https://t.co/oW01bFvOaP— Sky Sports (@SkySports) March 17, 2020
Як повідомляє Sky Sports, національним федераціям, що є членами УЄФА, було рекомендовано призупинити всі внутрішні змагання під час пандемії, що спричинить відтермінування міжнародних турнірів.
Фінальний турнір Євро, таким чином, перенесений на червень-липень 2021 року.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
станом на вівторок, 17 березня, у світі налічується 174 330 осіб, інфікованих коронавірусом COVID-19, кількість жертв інфекції досягла 7 085.
Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе заявив, що Олімпійські ігри в Токіо пройдуть, як і планувалося, у липні–серпні 2020 року, незважаючи на побоювання, пов'язані з коронавірусом.
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