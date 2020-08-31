Переможців матчів Ліги націй можуть визначати жеребом

Олександр Чеканов Футбол 23:10, 31.08.2020

Результат матчів нового розіграшу Ліги націй можуть визначатися за допомогою жеребу в разі неможливості їх проведення.

Відповідне рішення прийняв виконком Європейського футбольного союзу (УЄФА), пише офіційний сайт організації. В УЄФА підкреслили, що турнір буде проводитися на тлі пандемії коронавірусу, що і змусило футбольну владу прийняти спеціальний медичний протокол. Він передбачає проведення регулярних тестів у футболістів на COVID-19.

Жереб буде задіяно в тому випадку, якщо зустріч неможливо зіграти або дограти з незалежних від команд причин. При цьому, якщо контрольно-дисциплінарний комітет визнає одну з асоціацій винною у зриві поєдинку, то збірній буде зараховано технічну поразку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер збірної України Андрій Шевченко розповів про підготовку до матчів Ліги націй зі Швейцарією (3 вересня) та Іспанією (6 вересня).

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