Переможний фінал України: відео голів ЧС з футболу U-20

Молодіжна збірна України у фіналі чемпіонату світу з футболу U-20 здолала ровесників з Південної Кореї. Поєдинок пройшов у польському Лодзі і завершився з рахунком 3:1.

Матч складався для наших футболістів дуже непросто. Вже на 5-й хвилині корейці не без допомоги VAR заробили пенальті. "Синьо-жовті" встигли відігратися до середини першого тайму, коли удача посміхнулася Супрязi.

Після перерви динамівський форвард відзначився вдруге, вивівши нашу команду вперед. Крапку в матчі поставив Цітаішвілі. Динамівський нападник влаштував приголомшливий забіг і ювелірно переграв голкіпера.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам помилуватися відео голів ..

0:1 – 5, пенальті Лі Кан Ін

1:1 – 34 Супряга

2:1 – 52 Супряга

3:1 – 89 Цітаішвілі

Як спільно OBOZREVATEL, після гри головний тренер української збірної Олександр Петраков прокоментував успіх своїх підопічних.

Крім того, з'явилося відео урочистій церемонії нагородження гравців збірної України.

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