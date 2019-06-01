Переможець Ліги чемпіонів: стало відомо, хто виграв фінал

У битві за Лігу чемпіонів між двома англійськими грандами - "Тоттенхемом" і "Ліверпулем", сильнішими виявилися ліверпульці.

Команда Юргена Клоппа здолала лондонців - 2:0, завдяки голам Мохаммеда Салаха і Дівока Орігі. При цьому Салах реалізував чи не найшвидший пенальті у фіналах Ліги чемпіонів, коли забив вже на 2 хвилині. Ще один гол на рахунку Орігі, який відзначився вже в самому кінці основного часу.

"Тоттенхем" міг кілька разів зрівнювати рахунок у другому таймі, але завдяки відмінній грі голкіпера Аліссона "Ліверпуль" зберіг свої ворота "сухими".

"Тоттенхем" так і не зміг нав'язати "Ліверпулю" справжню боротьбу

Таким чином "Ліверпуль" виграв турнір в 6-й раз (Лігу чемпіонів і Кубок європейський чемпіонів, що передував їй). Раніше "червоні" ставали найсильнішою командою Європи в 1977-му, 1978-му, 1981-му, 1984-му і 2005 роках. При цьому "мерсисайдці" зараз грали у другому фіналі поспіль, в минулому році в Києві поступившись мадридському "Реалу" (1:3).

На шляху до фіналу "Ліверпуль" за сумою двох матчів пройшов "Барселону" (4:3), зробивши один з найяскравіших камбеків в історії футболу.

Ліга чемпіонів стала першим трофеєм "Ліверпуля" не тільки в цьому сезоні, але і за кілька останніх років. Останній раз "червоні" вигравали будь-якої трофей в 2012-му - Кубок ліги. Цього року команда Клоппа також до останнього боролася за чемпіонство Англії, але таки поступилася титулом "Манчестер Сіті".

Вигравши ЛЧ, "Ліверпуль" наступний єврокубковий сезон відкриє матчем за Суперкубок Європи проти ще однієї англійської команди - "Челсі", який в свою чергу, виграв Лігу Європи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Ліверпуль" після закінчення сезону може продати свою зірку в мадридський "Реал".

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