Перемогти Росію - велике щастя: легенда збірної Хорватії передав привіт українцям

Легендарний футболіст збірної Хорватії Ігор Штімац висловив упевненість у тому, що на тлі агресії Росії в українців піднімається гордість за свою націю. Саме тому перемоги над представниками РФ в спорті і не тільки сприймаються дуже емоційно.

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"Зараз найприємніша перемога для хорватів - це перемога над Сербією. Тому що багато сербів воювали проти хорватів. Зараз ви проходите через ті ж речі, що і ми свого часу. У такі етапи історії піднімається національна гордість. І для України сьогодні найбільше щастя - це перемоги над Росією в будь-якому виді спорту. Це те ж саме, що ми відчуваємо по відношенню до Сербії", - сказав Штімац, який є бронзовим призером чемпіонату світу-98, в інтерв'ю журналу "Футбол".

Як повідомляв "Обозреватель", Міжнародна федерація футболу влаштувала справжній шмон у збірній Росії.