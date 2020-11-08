Перемогли "Динамо" абсолютно чесно, – Каштру

Головний тренер донецького "Шахтаря" Луїш Каштру залишився задоволений і грою і результатом матчу з "Динамо".

Португалець упевнений, що його команда заслужено здобула перемогу.

"Сьогоднішній результат в поєдинку з командою, яка знаходиться на першому місці і так чудово зіграла з "Барселоною", нас, звичайно, не може не радувати. На щастя, футболісти показали якісний футбол і ми перемогли абсолютно чесно в протистоянні з дуже хорошою командою, як я і сказав спочатку", – цитує Каштру пресслужба" Шахтаря ".

Тренер відзначив, що він абсолютно у всіх матчах намагається випускати той склад, який вважає найкращим для певного поєдинку.

"Ротація зараз не мала б сенсу, тому що з вівторка до сьогодні у нас було дуже багато часу, щоб відновити тих хлопців і поставити їх на гру. Якщо перед зустріччю з "Боруссією" в матчі з "Маріуполем" вся команда відпочила, то зараз ротації не відбулося, тому що була достатня кількість днів для відпочинку, відновлення і роботи", – підсумував португальський фахівець.

Як повідомляв OBOZREVATEL, центральна гра 9-го туру УПЛ "Динамо" – "Шахтар" завершилася з рахунком 0:3. Після матчу Мірча Луческу дав лаконічну коментар, охарактеризувавши результат однією фразою.