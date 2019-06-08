ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
пледу Венето «Дотик природи» Взяти участь
Приз
Конкурс
ЕкономікаШоу

/Новини футболу

Перемога збірної України викликала істерику в Росії

1.9тЧитати матеріал російською

Відомий російський журналіст і спортивний функціонер Андрій Малосолов закотив істерику після розгромної поразки Сербії від України у відборі Євро-2020.

Андрій Малосолов

Андрій Малосолов

"Дуже люблю сербів, але у них є один традиційний мінус: якщо щось не так, не по ним йде, вони падають духом і все програють. Ну зберіться, і розірвіть цю вишівату у Львові, щоб Олексій Андронов [російський коментатор] пронос пройняв. Iнакше, соромно за вас буде. соромно за збірну Сербії. У вас залишки честі і гідності залишилися ще? Кому ви зараз програєте 0-5? Команді фейкової держави, яку очолюють алкаші, де*іли, бджолярі і клоуни? Чиї фанати кричать "Сербів на вербу ". Здайте майки збірної і зникнить, виродки. Ганьба вам", – написав Малосолов в Twiiter.

Перемога збірної України викликала істерику в Росії

Олексій Андронов ретвітнул один з постів Малосолова зі словами: "Як же стріляє пукан. Вогнем прямо".

Перемога збірної України викликала істерику в Росії

У коментарях Маосолова охрестили "еталонним в**ником".

Перемога збірної України викликала істерику в Росії
Перемога збірної України викликала істерику в Росії
Перемога збірної України викликала істерику в Росії
Перемога збірної України викликала істерику в Росії
Перемога збірної України викликала істерику в Росії
Перемога збірної України викликала істерику в Росії
Перемога збірної України викликала істерику в Росії
Перемога збірної України викликала істерику в Росії
Новини
"Україна шикарна!" У Росії визнали перевагу нашої збірної

Нагадаємо, що гра 3-го туру кваліфікації чемпіонату Європи з футболу Україна - Сербія завершилася з рахунком 5:0. По дублю на рахунку Віктора Циганкова і Євгена Коноплянки. Пізніше з'явилося відео, як стадіон у Львові фантастично виконує наш гімн.

Крім того, успіх українських футболістів викликав захват у Росії. Фанати визнають перевагу нашої команди.

Після гри Олександр Караваєв розповів про вчинок Шевченка, який допоміг "синьо-жовтим" перемогти.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Тег
збірна України з футболу
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
6
9
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Цимельман Филя
Цимельман Филя
Че скаазать?Два долбо@ба...
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Федоров Федор
Федоров Федор
У Oboza когнитивный диссонанс.С утра он пишет ,что в "России восхитились",а вечером в "России устроили истерику")
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0

Блоги / думки

ads pixel