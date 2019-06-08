Перемога збірної України викликала істерику в Росії

Відомий російський журналіст і спортивний функціонер Андрій Малосолов закотив істерику після розгромної поразки Сербії від України у відборі Євро-2020.

Андрій Малосолов

"Дуже люблю сербів, але у них є один традиційний мінус: якщо щось не так, не по ним йде, вони падають духом і все програють. Ну зберіться, і розірвіть цю вишівату у Львові, щоб Олексій Андронов [російський коментатор] пронос пройняв. Iнакше, соромно за вас буде. соромно за збірну Сербії. У вас залишки честі і гідності залишилися ще? Кому ви зараз програєте 0-5? Команді фейкової держави, яку очолюють алкаші, де*іли, бджолярі і клоуни? Чиї фанати кричать "Сербів на вербу ". Здайте майки збірної і зникнить, виродки. Ганьба вам", – написав Малосолов в Twiiter.

Олексій Андронов ретвітнул один з постів Малосолова зі словами: "Як же стріляє пукан. Вогнем прямо".

У коментарях Маосолова охрестили "еталонним в**ником".

Нагадаємо, що гра 3-го туру кваліфікації чемпіонату Європи з футболу Україна - Сербія завершилася з рахунком 5:0. По дублю на рахунку Віктора Циганкова і Євгена Коноплянки. Пізніше з'явилося відео, як стадіон у Львові фантастично виконує наш гімн.

Крім того, успіх українських футболістів викликав захват у Росії. Фанати визнають перевагу нашої команди.

Після гри Олександр Караваєв розповів про вчинок Шевченка, який допоміг "синьо-жовтим" перемогти.

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