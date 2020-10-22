Перемога "Шахтаря" над "Реалом" викликала бурхливу реакцію в Росії

Російські вболівальники були шоковані сенсаційною перемогою донецького "Шахтаря" над мадридським "Реалом" в 1-му турі Ліги чемпіонів.

У коментарях користувачі захоплюються українською командою, відзначаючи її перевагу над клубами з Росії.

"Шахтар" молодці. Грюкнули чемпіонів Іспанії в Мадриді, поки "Зеніт" був принижений від клубу нижче рівнем","От же красені, сильні духом, нічого не скажеш!"," Треба ж, український чемпіонат не заважає "Шахтарю" нормально грати. Зенітовське болото в шоці, як таке можливо, у них ще й Газпрому немає","Мені здається, що "Шахтар" грає краще будь-якого російського клубу" – пишуть фанати.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, зустріч 1-го туру ЛЧ "Реал" – "Шахтар" сенсаційно завершилася з рахунком 2:3. При цьому до перерви "гірники" забили три м'ячі.

"Шахтар" став першою українською командою, яка змогла перемогти "вершкових" за 21 рік.

Останнім клубом, якому вдавалося взяти три очки в протистоянні з "Реалом", стало "Динамо" Київ.