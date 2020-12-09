Перемога "Динамо", зрив матчу ЛЧ у Парижі: спортивні підсумки 8 грудня
Київське "Динамо" обіграло угорський "Ференцварош" і вийшло до плей-оф Ліги Європи, а в Парижі було зірвано матч Ліги чемпіонів.
Крім того, тренер збірної Росії з футболу Станіслав Черчесов нахамив шоумену Дмитру Позову під час інтерв'ю
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