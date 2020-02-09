"Переломив гру": Малиновського назвали найкращим в Італії

Український футболіст Руслан Малиновський був визнаний найкращим гравцем матчу 23-го туру чемпіонату Італії, в якому "Аталанта" на виїзді здобула вольову перемогу над "Фіорентиною".

Наш півзахисник з'явився на полі на 64-й хвилині гри, а вже за вісім хвилин відмінним за точністю ударом здалеку забив переможний м'яч. Авторитетне видання Calciomercato поставило Руслану найвищу оцінку серед усіх гравців – 7 балів. Стільки ж отримав і словенець Йосип Ілічич.

"Вийшовши на поле, переломив гру. Покращив якість гри і забив гол, який приніс команді три очки", – оцінили дії Руслана у виданні.

Відзначимо, що завдяки цьому успіху "Аталанта" закріпилася на четвертій позиції в Серії А.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український футболіст Роман Безус відзначився шикарним голом у чемпіонаті Бельгії.

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