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9 лютого • оновлено в 19:05
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"Переломив гру": Малиновського назвали найкращим в Італії

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Український футболіст Руслан Малиновський був визнаний найкращим гравцем матчу 23-го туру чемпіонату Італії, в якому "Аталанта" на виїзді здобула вольову перемогу над "Фіорентиною".

Наш півзахисник з'явився на полі на 64-й хвилині гри, а вже за вісім хвилин відмінним за точністю ударом здалеку забив переможний м'яч. Авторитетне видання Calciomercato поставило Руслану найвищу оцінку серед усіх гравців – 7 балів. Стільки ж отримав і словенець Йосип Ілічич.

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"Вийшовши на поле, переломив гру. Покращив якість гри і забив гол, який приніс команді три очки", – оцінили дії Руслана у виданні.

Відзначимо, що завдяки цьому успіху "Аталанта" закріпилася на четвертій позиції в Серії А.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український футболіст Роман Безус відзначився шикарним голом у чемпіонаті Бельгії.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
Чемпіонат Італії
Особа
Руслан Малиновський
Тег
ФК Аталанта
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asfasf vladimir
asfasf vladimir
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