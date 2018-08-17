"Переконливо спростували": Суркіс вказав на важливу деталь успіху "Зорі" в Лізі Європи

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс назвав вихід луганської "Зорі" до плей-офф Ліги Європи підтвердженням того, що розмови про кризу українського футболу надто перебільшені. Бос "біло-синіх" відзначив характер команди Юрія Вернидуба, яка в протистоянні з португальською "Брагою" посоромила всіх скептиків.

"Ваша команда показала не тільки футбольну майстерність, тактичну грамотність і фізичну витривалість. "Зоря" проявила виняткову волю до перемоги і зуміла повернути на свою користь гру, яка складалася на користь суперника. Четверта команда України за підсумками минулого сезону здолала четверту команду Португалії, переконливо спростувавши вигадки про низький рівень вітчизняного футболу", - написав Суркіс у привітанні "Зорі".

Нагадаємо, напередодні "Зоря" зіграла внічию в Бразі - 2:2, і за рахунок правила виїзного гола пробилася до наступного кола, де зіграє з німецьким "Лейпцигом".

Як повідомляв OBOZREVATEL, воротар "Зорі" Луїс Феліпе передав привіт фанатам команди, вигукнувши на камеру "Слава Україні!".