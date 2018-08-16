"Перейшло всі межі": в Чехії засудили "Славію" за образи на адресу "Динамо"

Федерація футболу Чехії (FACR) розкритикувала представників празької "Славії" за некоректні висловлювання після матчу Ліги чемпіонів із київським "Динамо". Зокрема, FACR відреагувала на слова президента клубу Ярослава Тврдіка, який виступив із образами на адресу арбітра зустрічі його команди з "біло-синіми" і суперника.

"FACR вважає заяву керівництва ФК "Славія" (Прага), яка спрямована проти УЄФА, представників УЄФА та ФК "Динамо" (Київ), неспортивною і такою, що виходить далеко за рамки дозволеного. FACR вважає, що заява ФК "Славія", зроблена на емоціях, переходить усі межі і завдає шкоди чеському футболу в цілому не тільки в очах УЄФА", - йдеться в тексті, опублікованому на офіційному сайті федерації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо" обіграло празьку "Славію" в третьому кваліфікаційному матчі Ліги чемпіонів. Підопічні Олександра Хацкевича виявилися сильнішими за суперника за сумою двох матчів - 3:1. При цьому матч-відповідь у Києві ознаменувався невдоволенням чеської команди роботою судді, який через офсайд відмінив гол "Славії".