Малиновський, який перехворів COVID-19, забив розкішний гол і став найкращим в першому матчі після одужання

Український півзахисник "Аталанти" Руслан Малиновський забив фантастичний гол у матчі 11-го туру чемпіонату Італії з футболу в Серії А проти "Фіорентини" (3:0).

На 55-й хвилині за рахунку 1:0 27-річний хавбек, що вперше вийшов на поле після хвороби, майстерним ударом з 22 метрів перекинув стінку, і відправив м'яч чітко в дев'ятку.

На 63-й хвилині Малиновський зробив ще одну результативну дію, віддавши предголевий пас. Руслан подав з кутового, після якого Рафаел Толо на 63-й хвилині забив 3-й гол.

Авторитетний портал SofaScore назвав Малиновського найкращим гравцем зустрічі (оцінка 8,2).

Наш співвітчизник провів на полі 74 хвилини, за які крім гола і предголевого пасу, тричі вдарив по воротах (1 у ворота, 1 мимо і 1 заблокований). Відсоток передач українця склав 62% (23/37).

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 листопада дружина Русана Роксана Малиновська спростувала інформацію про те, що COVID-19 у футболіста збірної України проходив безсимптомно.

За словами дівчини у її чоловіка були і температура, і сильна слабкість.