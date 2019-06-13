Перехід Зозулі в "Динамо": з'явилися нові подробиці

Український форвард "Альбасете" Роман Зозуля в літнє трансферне вікно може перейти в київське "Динамо".

Роман Зозуля ua-football

Зацікавленість віце-чемпіонів України в послугах футболіста підтвердив "Футбол 24" провідний журналіст El Digital de Albacete Уго Пінья, якому вдалося поспілкуватися з представником футболіста.

"Зозуля відкритий для будь-яких пропозицій, зокрема – до інтересу з боку київського" Динамо ". На нього також виходили інші клуби.

"Альбасете" поки не спілкувався з гравцем щодо продовження контракту. Вони хочуть дізнатися, де почнуть наступний сезон (Сегунда або Примера), а вже після цього приймати конкретні рішення. "Альбасете" зустрінеться з "Мальоркою" в плей-офф за вихід до Прімери. Якщо команда Раміса пройде цей бар'єр, то проведе ще одну дуель із переможцем пари "Депортіво" – "Малага".

Рішення Зозулі буде залежати від пропозиції "Альбасете". Якщо його влаштують запропоновані клубом умови, то він залишиться, в іншому випадку – покине команду", – зазначив журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зозуля зізнався, що не розуміє причин, за якими головний тренер збірної України Андрій Шевченко не викликає його в національну команду.

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