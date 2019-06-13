ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
пледу Венето «Дотик природи» Взяти участь
Приз
Конкурс
ЕкономікаШоу

/Новини футболу

Перехід Зозулі в "Динамо": з'явилися нові подробиці

22.9тЧитати матеріал російською

Український форвард "Альбасете" Роман Зозуля в літнє трансферне вікно може перейти в київське "Динамо".

Роман Зозуля

Роман Зозуля

ua-football

Зацікавленість віце-чемпіонів України в послугах футболіста підтвердив "Футбол 24" провідний журналіст El Digital de Albacete Уго Пінья, якому вдалося поспілкуватися з представником футболіста.

"Зозуля відкритий для будь-яких пропозицій, зокрема – до інтересу з боку київського" Динамо ". На нього також виходили інші клуби.

"Альбасете" поки не спілкувався з гравцем щодо продовження контракту. Вони хочуть дізнатися, де почнуть наступний сезон (Сегунда або Примера), а вже після цього приймати конкретні рішення. "Альбасете" зустрінеться з "Мальоркою" в плей-офф за вихід до Прімери. Якщо команда Раміса пройде цей бар'єр, то проведе ще одну дуель із переможцем пари "Депортіво" – "Малага".

Новини
"Пішки до Донецька": Зозуля розповів про розмову з Ахметовим

Рішення Зозулі буде залежати від пропозиції "Альбасете". Якщо його влаштують запропоновані клубом умови, то він залишиться, в іншому випадку – покине команду", – зазначив журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зозуля зізнався, що не розуміє причин, за якими головний тренер збірної України Андрій Шевченко не викликає його в національну команду.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Чемпіонат Іспанії" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Чемпіонат Іспанії
Особа
Роман Зозуля
Місце
Іспанія
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
3
2
Смішно
21
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Montana Tony
Montana Tony
Дынамо как всегда собирает всякий шлак из педриотов и нацистов
Показати коментар повністю
Відповісти
0
2

Блоги / думки

ads pixel