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Перехід Зозулі в "Динамо": з'явилася офіційна заява "Альбасете"

1.4тЧитати матеріал російською

Форвард збірної України Роман Зозуля не перейде в київське "Динамо", як про це повідомлялося раніше, а продовжить виступи в іспанському "Альбасете".

Як повідомляє офіційний сайт клубу з Сегунди, наш співвітчизник підписав новий дворічний контракт з клубом. 29-річний футболіст буде носити футболку "Альбасете" до кінця червня 2021 року.

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Роман Зозуля

Роман Зозуля

ФК "Альбасете"

Зозуля провів за кастильську команду два сезони, в яких провів 67 матчів і забив 20 м'ячів. Українець став ключовим гравцем "Альби" і справжнім улюбленцем місцевої публіки, підкоривши вболівальників своїм ставленням до тренувань і самовіддачею на футбольному полі.

Як повідомляв Про OBOZREVATEL, Роман Зозуля зізнався, що шокований діями тренерського штабу збірної України, представники якого жодного разу не відвідували матчів "Альбасете".

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Тема
Чемпіонат Іспанії
Особа
Роман Зозуля
Місце
Іспанія
Теги
ФК Динамо КиївАльбасете
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