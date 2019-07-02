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"Передсмертні крики" зі стадіону налякали росіян

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У Санкт-Петербурзі з 28 червня на стадіоні футбольного клубу "Зеніт" почала працювати система відлякування птахів.

Аудіодоріжка, що імітує постріли і пташиний клекіт, повинна захистити "Крестовский" від чайок і бакланів, чиї дзьоби загрожують обшивці даху. Болісні крики, що доносяться зі стадіону, налякали не тільки птахів, а й жителів навколишніх будинків.

"Я подумала, що собаку розчавили. Настільки моторошним і незвичним був шум. Діти не можуть заснути або, навпаки, прокидаються і постійно запитують, чому пташкам так зле. А на Яхтеному мосту і зовсім неможливо перебувати. Відчуття, ніби бакланів на стадіоні ріжуть" , - цитує "Фонтанка" жительку сусіднього будинку.

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У минулому році віце-губернатор Санкт-Петербурга Ігор Албін звинуватив бакланів в руйнуванні цілісності світловідбиваючої плівки на даху "Крестовського". Арену здали в експлуатацію в грудні 2016 року.

Будівництво велося майже 10 років, загальна вартість робіт неодноразово переглядалася в бік збільшення і в підсумку наблизилася до 1 млрд доларів.

Пізніше в мережі показали ганебні фото протікання і недоробок пітерського стадіону.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що підрядникам довелося повністю поміняти газон на полі "Зеніт-Арени".

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Місце
РосіяСанкт-Петербург
Теги
ФК Зенітстадiон "Крестовский"
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