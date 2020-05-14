Головна Новини
15 травня • оновлено в 12:41
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

"PEP's CITY". Нова книга про роботу Гвардіоли в "Манчестер Сіті"

2.1т
Читати матеріал російською

Серія онлайн-бібліотеки Parimatch, присвячена світовому футболу, приготувала уболівальникам ще один подарунок, який стане особливо корисним під час карантину.

У книзі "PEP's CITY" розповідається про те, як Хосеп Гвардіола повністю змінив менеджмент в "Манчестер Сіті" і встановив новий стандарт в британському футболі. Куди б не прийшов Пеп, його команди швидко переймають стиль іспанця і буквально перетворюються. У чому ж саме секрет успіху цього тренера? Відповідь на це питання криється на сторінках книги "PEP's CITY".

У книзі описані перші три сезони Хосепа як коуча Городян: від моменту його запрошення в клуб до підбору футболістів. Про те, як команда стала вигравати трофеї в рекордному темпі, розкажуть ключові фігури "Манчестер Сіті".

"PEP's CITY". Нова книга про роботу Гвардіоли в "Манчестер Сіті"

"У команді є гумор, і ми часто сміємося друг над другом. Кожен день у нас відбуваються якісь суперечки з приводу одягу, кожен намагається винести "модний вирок" іншому. Якщо комусь не сподобалося твоє нове взуття - бережися! Після повернення з тренування ти можеш виявити його у смітнику або прив'язаним на шнурках до стел ", – так описує в книзі атмосферу в команді наш легіонер Олександр Зінченко.

"Доступ до різноманітної інформації сьогодні відкритий для всіх, завдяки інтернету, але при цьому знайти дійсно якісні і цікаві книги все одно буває непросто. А в дні карантину так хочеться провести час з користю і почитати про футбол в очікуванні відновлення чемпіонатів. Тому онлайн-бібліотека Parimatch намагається забезпечити всім бажаючим вільний доступ до цікавої інформації. І книга "PEP's CITY" – це наш новий подарунок уболівальникам", – підкреслив представник TM Parimatch Вадим Місюра.

"PEP's CITY" – вже третя книга про Гвардіолу в бібліотеці Parimatch. Вона обов'язково сподобається, як фанатам "Манчестер Сіті" і англійського футболу, так і поціновувачам таланту найуспішнішого тренера сучасності.

Завантажити цю та інші книги можна абсолютно безкоштовно. Книги, представлені в онлайн-бібліотеці, розкривають футбол зсередини, дозволяючи краще зрозуміти, як живуть команди, тренери і футболісти за межами стадіону. В онлайн-бібліотеці Parimatch для читачів також є такі книги як "Пеп. Конфіденційно" і "Еволюція Гвардіоли", "Футбол по центру. Кройф, Пушкаш та інші, що змінили гру" та "Історія Ліги Чемпіонів".

Про спорт у всій красі – в нашому Instagram!

Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Особа
Пеп Гвардіола
Тег
ФК Манчестер Сіті
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Спорт Футбол

Коронавірус. Найважливіше

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Унион
VS
Бавария
Тотал голов Левандовски больше 1.5
2.90 Сделать ставку
Кельн
VS
Майнц
Победа Кельна
1.96 Сделать ставку
Айнтрахт
VS
Боруссия М
Победа Боруссии М с форой (0)
1.77 Сделать ставку
Хоффенхайм
VS
Герта
Герта не проиграет
1.72 Сделать ставку
Team Secret
VS
Heretics
Победа Heretics
1.60 Сделать ставку
AVEZ
VS
Heretics
Победа Heretics с форой в -2,5 раунда
1.60 Сделать ставку
Winstrike
VS
Syman
Победа Syman
1.87 Сделать ставку
Endpoint
VS
KOVA
Победа Endpoint с форой в -3,5 раунда
1.72 Сделать ставку
SKADE
VS
SMASH
Победа SMASH
1.95 Сделать ставку
Аугсбург
VS
Вольфсбург
Тотал меньше 2.5
1.91 Сделать ставку