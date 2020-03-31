Голкіпер англійського футбольного клубу "Астон Вілла" Пепе Рейна, видужуючий від коронавiрусу, назвав три основні симптоми, які переслідували його під час хвороби.

Пепе Рейна

"Тільки зараз я починаю перемагати в битві з коронавірусом. Найважчий момент був, коли у мене просто закінчився кисень і я не міг нормально дихати близько 25 хвилин. Це були найгірші моменти в моєму житті. Після перших же симптомів - лихоманки, сухого кашлю і головного болю, я відчував сильну втому. Коли я зрозумів, що кисню немає мене охопив панічний страх. Здавалося, що цей страх буде тривати нескінченно. Немов у мене раптово перехопило горло", - цитує Рейну Daily Mail.

Як повідомляв OBOZREVATEL, легендарний італійський футболіст Паоло Мальдіні, у якого було діагностовано коронавірус особливо відзначив у себе сильний біль і тиск в грудях.

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