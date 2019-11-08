Експівзахисник московського "Локомотива" і збірної Росії Дмитро Тарасов бив свою колишню дружину – співачку і ведучу Ольгу Бузову

Як повідомляє Telegram-канал Mash з посиланням на свої джерела, тільки восени 2013 року дівчина тричі викликала поліцію через побиття з боку футболіста. "Чоловік п'є, а потім мене б'є", – скаржилася телезірка представникам правоохоронних органів. Поліцейські проводили регулярні бесіди з Тарасовим. Але Бузова при цьому відмовлялася фіксувати побої і не писала заяв, оскільки, за її словами, їй шкода чоловіка і вона не буде виносити сміття з хати.

Дмитро Тарасов та Ольга Бузова soccernews.ru

Тарасова і Бузова оформили стосунки 26 червня 2012 року. 30 грудня 2016 року пара розлучилася.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський футболіст Дмитро Тарасов розповів про свою любов до президента РФ Володимира Путіна.

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