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8 листопада • оновлено в 17:43
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"П'є, а потім мене б'є": Бузова була жертвою насильства з боку чоловіка-футболіста - ЗМІ

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Експівзахисник московського "Локомотива" і збірної Росії Дмитро Тарасов бив свою колишню дружину – співачку і ведучу Ольгу Бузову

Як повідомляє Telegram-канал Mash з посиланням на свої джерела, тільки восени 2013 року дівчина тричі викликала поліцію через побиття з боку футболіста. "Чоловік п'є, а потім мене б'є", – скаржилася телезірка представникам правоохоронних органів. Поліцейські проводили регулярні бесіди з Тарасовим. Але Бузова при цьому відмовлялася фіксувати побої і не писала заяв, оскільки, за її словами, їй шкода чоловіка і вона не буде виносити сміття з хати.

Дмитро Тарасов та Ольга Бузова

Дмитро Тарасов та Ольга Бузова

soccernews.ru

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Тарасова і Бузова оформили стосунки 26 червня 2012 року. 30 грудня 2016 року пара розлучилася.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський футболіст Дмитро Тарасов розповів про свою любов до президента РФ Володимира Путіна.

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Особи
Ольга Бузова Дмитро Тарасов
Місце
Росія
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