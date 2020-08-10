МоваЯзык

Топтеми:

Павелко заразився COVID-19

Олександр Чеканов
Олександр Чеканов
Футбол
716
Андрій Павелко

Андрій Павелко пішов на самоізоляцію. УАФ

Президент Української асоціації федерації (УАФ, колишня ФФУ) Андрій Павелко повідомив про те, що заразився на коронавірус.

За його словами, хвороба протікає спокійно, а всі співробітники УАФ, які контактували з ним, будуть здавати ПЛР-тести.

"Отримав сьогодні позитивний результат ПЛР-тестування на COVID-19. Коло моїх контактних осіб чітко визначено, все також проходять тестування і вже перебувають на самоізоляції, як і я. Забігаючи наперед – відчуваю себе нормально. Планую працювати у віддаленому режимі і буду на постійному зв'язку. Працівників УАФ, які можуть бути контактними особами тих, з ким протягом останнього тижня я спілкувався особисто, в обов'язковому порядку також буде охоплено ПЛР-тестуванням. Тримаю це питання на особистому контролі", – написав Павелко на своїй сторінці у соціально мережі Facebook .

Як повідомляв OBOZREVATEL, два гравця мадридського "Атлетіко" пропустять чвертьфінал Ліги чемпіонів через коронавірус.

ФФУАндрій Павелко
Поділитися в Facebook
  2. Спорт
  3. Футбол