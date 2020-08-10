Павелко заразився COVID-19

Президент Української асоціації федерації (УАФ, колишня ФФУ) Андрій Павелко повідомив про те, що заразився на коронавірус.

За його словами, хвороба протікає спокійно, а всі співробітники УАФ, які контактували з ним, будуть здавати ПЛР-тести.

"Отримав сьогодні позитивний результат ПЛР-тестування на COVID-19. Коло моїх контактних осіб чітко визначено, все також проходять тестування і вже перебувають на самоізоляції, як і я. Забігаючи наперед – відчуваю себе нормально. Планую працювати у віддаленому режимі і буду на постійному зв'язку. Працівників УАФ, які можуть бути контактними особами тих, з ким протягом останнього тижня я спілкувався особисто, в обов'язковому порядку також буде охоплено ПЛР-тестуванням. Тримаю це питання на особистому контролі", – написав Павелко на своїй сторінці у соціально мережі Facebook .

Як повідомляв OBOZREVATEL, два гравця мадридського "Атлетіко" пропустять чвертьфінал Ліги чемпіонів через коронавірус.