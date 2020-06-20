Павелко сказав, де пройде матч Ліги Європи "Шахтар" – "Вольфсбург"

Андрій Павелко повідомив, що матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи "Шахтар" – "Вольфсбург" пройде в Німеччині.

Глава УАФ шкодує, що нашій команді доведеться зіграти два матчі на виїзді.

"Наскільки я розумію, це буде все в Німеччині. Не зовсім рівні умови, але через пандемію це такі умови – вони для всіх рівні. Ми розуміємо, що це вимушений захід і не можна звинуватити кого-то в симпатіях. Обрана Німеччина, так як вона дала кращі умови для проведення такого турніру в форматі "фіналу восьми". Гратимуть без уболівальників", – сказав Павелко в ефірі "Футбольного клубу".

Точна дата і час ще не визначені. Офіційний сайт "Шахтаря" повідомив, що ця зустріч відбудеться 5 або 6 серпня і почнеться о 17:55 або 20:00.

Twitter "Шахтаря"

Нагадаємо, "Шахтар" в першій грі 1/8 фіналу Ліги Європи завдав "Вольфсбургу" домашньої поразки – 1:2.

Як повідомляв OBOZREVATEL, донецький "Шахтар" підтвердив інформацію про те, що лідер команди Ісмаїлі вибув на півроку через травму.