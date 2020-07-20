Павелко прокоментував побиття судді Іванова після матчу Першої ліги

Глава Української асоціації футболу Андрій Павелко заявив, що візьме під особистий контроль розслідування побиття арбітра Юрія Іванова після матчу Першої ліги між "Агробізнесом" і "Минаєм".

"Я дійсно був шокований. Я сказав, щоб усе реєстрували в рамках закону і ніяких винятків не робили. Буде максимальний контроль за тим, що відбувається, ніякого тиску або впливу на рішення про покарання за даним інцидентом, воно знаходиться під моїм особистим контролем. У мене є принципова позиція з цього питання, щоб розслідування і висновки комітету етики та чесної гри були прозорі та відкриті", – сказав Павелко в ефірі програми" Великий футбол ".

Він зазначив, що покарання для учасників інциденту буде максимально суворим, аж до довічного відсторонення від футболу.

"Яке б рішення не було прийнято, воно буде повністю підтримане керівництвом УАФ і виконавчим комітетом. Ні для кого не буде винятку в даному питанні, і максимально суворе покарання буде винесено, незалежно від того, хто б у цьому інциденті не брав участі та який титул не носив. Максимально суворе покарання – довічне відсторонення від футболу", – підсумував Павелко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, гендиректор телеканалів "Футбол" Олександр Денисов опублікував фотографію обличчя Юрія Іванова після його побиття.