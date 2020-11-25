Павелко про рішення УЄФА покарати Україну технічною поразкою у Лізі націй: небезпечний прецедент

Рішення Апеляційного комітету Європейського футбольного союзу (УЄФА) покарати збірну України технічною поразкою за скасування матчу Ліги націй зі Швейцарією є небезпечним прецедентом.

Таку думку на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook висловив президент Української асоціації футболу (УАФ, колишня ФФУ) Андрій Павелко.

"Це найгірший з можливих варіантів у цій справі. І це дуже небезпечний прецедент, який завдає серйозного удару по спортивному принципу, згідно з яким повинні визначатися результати матчів. Але чи можна таке рішення вважати поразкою команди Андрія Шевченка, яка до останньої хвилини готова була відстоювати честь України у 6 турі Ліги націй? Безумовно ні!" – написав він.

Глава УАФ додав, що історія зі скасуванням гри Швейцарія – Україна показала недосконалість медичного протоколу УЄФА.

"Зокрема в частині визначення строків, які надаються національним асоціаціям на формування нового складу збірної у випадку переведення команди на карантин. На найближчому засіданні Виконкому УЄФА, яке відбудеться на початку грудня, запропоную колегам затвердити в протоколі "Повернення до гри" строк не менше 48 годин – на формування нової збірної в разі, якщо команда проводить матч на виїзді, і не менше 24 годин – якщо вдома", – додав Павелко.

Він також анонсував подачу апеляції на це рішення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна України не змогла вийти на матч Ліги націй з командою Швейцарії за рішенням головного лікаря Люцерна через нові випадки коронавірусу.

При цьому наша команда мала в своєму розпорядженні необхідних одного воротаря і 12 польових гравців, однак була відправлена на карантин у повному складі.

Відзначимо, що технічна поразка означає виліт українців з дивізіону А турніру.