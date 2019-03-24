Павелко: саме завдяки Порошенку наша збірна гарно виступає

Глава Федерації футболу України Андрій Павелко привітав усіх уболівальників з нічиєю нашої команди в Португалії у відборі на Євро-2020.

"Я вітаю уболівальників, команду, весь тренерський штаб. Особлива подяка шанувальникам збірної України, які створили неповторну атмосферу в складному поєдинку. Упевнений, цей результат - прекрасний показник, що наш футбол і наша країна знаходяться на правильному шляху", - написав глава ФФУ у себе в Facebook.

Особливо Андрій Васильович зазначив заслугу глави держави Петра Порошенка в хороших результатах "синьо-жовтої" збірної.

"Окреме спасибі президентові України Петру Порошенку, який першим привітав нашу команду з відмінним результатом! Увага глави держави завжди дуже важливо для збірної України і восени саме при щирій підтримці президента країни українська команда дуже вдало виступила в Лізі націй і домоглася перемоги в своїй групі", - підсумував Павелко.

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Нагадаємо, що наша національна команда в 1-му турі кваліфікації на Євро-2020 сенсаційно зіграла внічию з Португалією. Цей результат викликав заздрість у Росії.

25 березня Україна має виїзну зустріч з Люксембургом.

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