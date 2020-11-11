Павелко озвучив рішення щодо футболу в Україні через карантин вихідного дня

Максим Іншаков Футбол 19:26, 11.11.2020 Оновлено: 19:33, 11.11.2020

Президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко повідомив, що матчі чемпіонатів України не буде скасовано через введення карантину вихідного дня.

За словами Андрія Васильовича, УАФ, Прем'єр-ліга України (УПЛ) та Професійна футбольна ліга (ПФЛ) провели нараду, на якій розробили пропозиції для МОЗ про продовження футбольних змагань до кінця року.

"Спільно й завдяки плідній співпраці з міністром охорони здоров'я Максимом Степановим нам вдалося відстояти можливість продовження поєдинків УПЛ, Першої та Другої ліг, які призначено на вихідні дні", – написав Павелко у Facebook.

Глава УАФ з жалем зазначає, що всі поєдинки проходитимуть без глядачів, оскільки здоров'я уболівальників – передусім.

"Зате МОЗ дозволив проведення матчів чемпіонату навіть у тих населених пунктах, які раніше перебували в "червоній" зоні. Це істотно зменшить для багатьох клубів логістичні та фінансові навантаження. Зі свого боку, УПЛ і ПФЛ гарантує суворе дотримання всіх необхідних заходів безпеки й вимог МОЗ під час організації та проведення матчів і жорсткий контроль за станом здоров'я учасників змагань", – підсумував президент УАФ.

УПЛ не закриватиметься на карантин
Facebook Андрія Павелка

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів України ухвалив рішення ввести карантин вихідного дня з 14 по 30 листопада.

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