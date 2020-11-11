Павелко озвучив рішення щодо футболу в Україні через карантин вихідного дня
Президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко повідомив, що матчі чемпіонатів України не буде скасовано через введення карантину вихідного дня.
За словами Андрія Васильовича, УАФ, Прем'єр-ліга України (УПЛ) та Професійна футбольна ліга (ПФЛ) провели нараду, на якій розробили пропозиції для МОЗ про продовження футбольних змагань до кінця року.
"Спільно й завдяки плідній співпраці з міністром охорони здоров'я Максимом Степановим нам вдалося відстояти можливість продовження поєдинків УПЛ, Першої та Другої ліг, які призначено на вихідні дні", – написав Павелко у Facebook.
Глава УАФ з жалем зазначає, що всі поєдинки проходитимуть без глядачів, оскільки здоров'я уболівальників – передусім.
"Зате МОЗ дозволив проведення матчів чемпіонату навіть у тих населених пунктах, які раніше перебували в "червоній" зоні. Це істотно зменшить для багатьох клубів логістичні та фінансові навантаження. Зі свого боку, УПЛ і ПФЛ гарантує суворе дотримання всіх необхідних заходів безпеки й вимог МОЗ під час організації та проведення матчів і жорсткий контроль за станом здоров'я учасників змагань", – підсумував президент УАФ.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів України ухвалив рішення ввести карантин вихідного дня з 14 по 30 листопада.