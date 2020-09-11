Павелко анонсував повернення уболівальників на міжнародні матчі українських команд

Президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко заявив, що працює над поверненням уболівальників на міжнародні матчі українських клубів і збірних.

"За останні півтора місяці нам вдалося повернути глядачів на трибуни в матчах УПЛ, Першої та Другої ліги там, де це дозволяє епідеміологічна ситуація. Наступний крок – повернення уболівальників на міжнародні матчі наших клубів і національних збірних. Для цього також необхідне окреме рішення МОЗ. Після тривалих консультацій ми направили відповідний запит і отримали позитивну відповідь від міністра Максима Степанова", – написав Павелко на своїй сторінці в Facebook.

Він нагадав, що 24 вересня в Будапешті відбудеться тестовий матч з уболівальниками за Суперкубок УЄФА, в разі успішного проведення якого буде розглянуто питання про допуск фанатів на міжнародні поєдинки серед клубів і збірних. Чиновник відзначив, що представникам України в єврокубках і національній команді буде вкрай необхідна підтримка уболівальників.

"Зараз наші клуби "Шахтар", "Динамо", "Зоря", "Десна" і "Колос" готуються до перших своїх матчів в єврокубках сезону 2020/21, і перспектива виступів у Лізі чемпіонів і Лізі Європи за підтримки трибун для них дуже важлива . Дуже важлива активна підтримка вболівальників і для наших збірних. Перш за все для головної команди, яка 10 і 13 жовтня зіграє два надскладних матчі проти Німеччини та Іспанії на НСК "Олімпійський"", – підсумував Павелко.

Глава УАФ анонсував повернення уболівальників на міжнародних матчах Facebook Андрія Павелко

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в ЗМІ були опубліковані умови для допуску українських уболівальників на трибуни.